Neu-Ulm

vor 16 Min.

Schwerer B10-Unfall bei Burlafingen: Wie gefährlich ist die Baustelle?

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B10 zwischen Neu-Ulm und der Autobahnanschlussstelle Nersingen sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden.

Plus Beim Unfall auf der B10 bei Burlafingen werden drei Menschen schwer verletzt. Im Netz wird von mehreren gefährlichen Situation nahe der Baustelle berichtet. Was sagt die Polizei?

Von Thomas Heckmann

Der schwere Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B10 bei Burlafingen hat auch in den sozialen Medien Fragen aufgeworfen. Beim Frontalzusammenstoß in der Baustelle wurden vier Menschen verletzt, davon drei schwer. Mehrere Leser berichten davon, dass sie beinahe ähnliches erlebt hätten und teilweise nur knapp einem Unfall entgangen wären. Wo liegt das Problem? Ist eine womöglich unzureichende Beschilderung schuld?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

