Schwerer Bahnunfall in Neu-Ulm: Wieso umfuhr ein Mann die Schranken?

Lokal Nach dem Bahnunfall in der Nacht auf Sonntag in Neu-Ulm wollen die Ermittler wissen, warum der Autofahrer die Schranken umkurvte. Es gibt einen Verdacht.

Von Sebastian Mayr

Die Ampeln leuchteten rot, die Halbschranken waren geschlossen. Dennoch setzte ein 33 Jahre alter Mann mit seinem weißen Kastenwagen an. Er umkurvte die Schranken am Bahnübergang an der Reuttier Straße in Neu-Ulm – der aus Memmingen kommende RE75 erfasste den Wagen am Samstag um 23.50 Uhr. Der Unfallfahrer wird den Zusammenstoß, bei dem sein Fahrzeug völlig zerfetzt wurde, wohl überleben. Doch warum hat er alle Warnzeichen vor dem Bahnübergang missachtet?

