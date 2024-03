Schwert-Attacke in Donaucenter-Kneipe: Opfer aktuell außer Lebensgefahr

Ein 28-Jähriger soll im "Bingo" in Neu-Ulm drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt haben. Ein Opfer ist aktuell zwar außer Lebensgefahr, sein Zustand aber ist weiter kritisch.

Nach dem brutalen Angriff mit einem Samuraischwert in der Kneipe "Bingo" am Neu-Ulmer Donaucenter am Mittwochabend besteht bei einem der Opfer aktuell keine Lebensgefahr. Das teilt ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der 55-Jährige befinde sich derzeit in einem "stabilen, aber nach wie vor kritischen Zustand".Ein weiteres Opfer, ein 81-Jähriger, der schwer verletzt wurde, sei mittlerweile ansprechbar. Er soll oder wurde bereits im Laufe des Freitags vernommen, so der Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter, der seit Donnerstag in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht ist, werde anwaltlich vertreten und mache derzeit keine Angaben. Der 28-Jährige soll bislang polizeilich nicht einschlägig in Erscheinung getreten sein. Das Motiv gilt weiterhin als unklar. Eine Zugehörigkeit zu einer Gruppierung oder einer Szene konnte bislang nicht festgestellt werden und sei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zur Nationalität werden seitens der Polizei keine näheren Angaben gemacht, weil sie für die Tat keine Rolle spiele.

Attacke im Bingo in Neu-Ulm: Woher hatte der Täter das Samuraischwert?

Unklar ist auch noch, woher der Mann die Waffe hatte. Der Besitz eines solchen Samuraischwertes, mit dem er offenbar wahllos und ohne ersichtlichen Grund um sich geschlagen haben soll, ist nach Angaben des Polizeisprecher hierzulande legal und ohne weitere Erlaubsnis möglich. Jedoch ist das Mitführen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit verboten und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Der mutmaßliche Angreifer hatte am späten Mittwochabend in dem Bistro zunächst Alkohol getrunken, bevor er nach etwa einer Stunde aus seiner nahegelegenen Wohnung das sogenannte Katana-Schwert holte. Auf dem Rückweg ins Bistro bedrohte der 28-Jährige laut Polizei einen Passanten, der flüchtete und die Einsatzkräfte alarmierte. Gegen 23.20 Uhr wieder im Bistro angekommen, attackierte der Täter dann die zwei Gäste, bevor er von einem weiteren Gast überwältigt und zu Boden gebracht wurde.

Lesen Sie dazu auch