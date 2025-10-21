Schwimmer im Donaubad bewusstlos getreten: Trotz Anklage kommt es nicht zum Prozess

Die Aufregung über den Vorfall im Sommer des vergangenen Jahres war groß. Im Donaubad in Neu-Ulm soll ein Mann einen Schwimmer bewusstlos getreten haben, nachdem dieser zuvor „versehentlich“ mit dessen Sohn zusammengestoßen war. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend, seinen neunjährigen Sohn aber ließ er im Bad zurück. Später stellte sich der Vater der Neu-Ulmer Polizei. Doch obwohl vor Monaten schon Anklage gegen den 35-Jährigen erhoben wurde, kam es bislang nicht zu einem Prozess.

Zugetragen hatte sich der Vorfall am 10. August 2024, gegen 17 Uhr, im Schwimmerbecken des Donaubad-Freibades. Nach damaligen Polizeiangaben soll an jenem Samstag ein 53-Jähriger dort seine Bahnen gezogen haben. „Wohl unbemerkt“ sei er dann mit einem Jungen zusammengestoßen, der sich am Beckenrand im Wasser aufhielt.

Vorfall im Donaubad: Mann soll „unvermittelt“ gegen den Kopf des Schwimmers getreten haben

Der Vater des Neunjährigen soll auf diesen Zusammenstoß aufmerksam geworden sein. Er sei aus dem Becken gegangen und habe „unvermittelt“ mit dem Fuß gegen den Kopf des Schwimmers getreten. Der 53-Jährige wurde daraufhin bewusstlos. Kurzzeitig soll er auch abgetaucht sein. Zeugen, unbeteiligte Badegäste, hätten ihn aus dem Wasser geholt, hieß es. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Der 35-jährige Vater sei umgehend geflüchtet. Seinen Sohn habe er im Bad bei Familienangehörigen zurückgelassen. Es soll sich laut Polizei um entferntere Verwandte gehandelt haben. Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei zunächst nicht ausfindig machen. Wenige Stunden später habe der 35-Jährige die Neu-Ulmer Polizeiinspektion in der Reuttier Straße aufgesucht und stellte sich dort.

Mutter des Jungen schildert anderen Hergang des Vorfalls im Donaubad Neu-Ulm

Die Mutter des Jungen und Ex-Frau des Angeschuldigten hatte sich im Nachgang bei unserer Redaktion gemeldet und schilderte einen etwas anderen Hergang. Zwar war sie selbst beim Vorfall nicht dabei, ihr Sohn und ihr Ex-Mann hätten aber davon erzählt. Demnach sei der Neunjährige ins Wasser gesprungen und aus Versehen gegen den Mann geprallt. Der Schwimmer habe dann den Jungen unter Wasser gedrückt und auf den Kopf geschlagen. „Mein Ex ist dann ausgerastet. Er hat Schwarz vor Augen gesehen“, sagte die 32-Jährige. Der Schwimmer sei nicht das alleinige Opfer, auch ihr Sohn sei zum Opfer geworden. Die Mutter wollte daher auch gegen den Schwimmer Anzeige erstatten. Zudem hätten nicht andere Badegäste, sondern ihr Ex-Mann den 53-Jährigen aus dem Wasser geholt. Weil er aber „Panik“ bekommen habe, sei er abgehauen. Der Polizei war diese Version des Hergangs zwar bekannt, sagte eine Sprecherin. Die Version soll sich aber nicht mit anderen Zeugenaussagen gedeckt haben.

Wie es sich tatsächlich zugetragen hat, wird in der Regel im Zuge eines Gerichtsprozesses geklärt werden. Im April teilte ein Sprecher der Memminger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit, dass gegen den 35-Jährigen Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung zum Amtsgericht Neu-Ulm erhoben wurde. Für weitere Auskünfte wurde ans Gericht verwiesen. Von dort hieß es im Mai, dass sich das Verfahren „im Stadium der Pflichtverteidigerbestellung“ befinde. Ein Termin für die Hauptverhandlung sei noch nicht bestimmt. Auf erneute Nachfrage heißt es nun: Der Fall ist vorläufig wegen unbekannten Aufenthalts des Angeklagten eingestellt.