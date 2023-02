Vintage Pop-Up Store: Hier gibt es am Samstag Secondhand-Kleidung zu kaufen

Ein Grund zur Freude für Fashion-Liebhaber: In Neu-Ulm kann man am Samstag im Pop-up-Store von Heartlight Vintage auf die Suche nach coolen Einzelstücken gehen.

"Thriften" – dieser Trend ist eine Gegenbewegung zur Konsumkultur. Es geht dabei darum, seine Garderobe durch gebrauchte Klamotten zu erweitern, statt billig produzierte Kleidung von großen Konzernen zu kaufen. Das soll gut für den Geldbeutel sein und das Klima schonen. Heartlight Vintage, gegründet von zwei ehemaligen Mannheimer Wirtschaftsinformatikstudenten, will an diesem Wochenende in Neu-Ulm genau solche Secondhandkleidung anbieten.

Das Konzept der Firma: Gebrauchte Klamotten werden nach Einzelstücken durchsucht, die einen Platz auf der Website verdient hätten. Die Stücke werden, wenn nötig, erst repariert, dann gewaschen, fotografiert und landen anschließend auf der Verkaufsseite. Dabei soll das Angebot alle möglichen Arten von Kleidungsstücken enthalten, aus verschiedensten Materialien und unterschiedlichen Jahrzehnten.

Darum ist Fast Fashion so umweltschädlich

Ausgehen wird der Nachschub an Secondhandkleidung nicht so schnell. Kleidung wird in riesigen Mengen produziert. Im Zeitalter von Fast Fashion werden am laufenden Band neue Trends auf den Markt gebracht. Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind vielfältig. Darüber informieren Umweltorganisationen wie Greenpeace, aber auch Verbraucherverbände wie die Verbraucherzentrale regelmäßig. Die Kleidungsproduktion verbrauche große Mengen an Ressourcen, besonders Wasser. Außerdem entstehen CO₂-Emissionen, vor allem durch den Transport. Fürs Färben und Bearbeiten der Stoffe würden giftige Stoffe eingesetzt.

Das Interesse der Verbraucher an einer Alternative zu Fast Fashion ist groß. Das Mannheimer Unternehmen Heartlight Vintage verkauft längst nicht mehr nur online oder im kleinen Shop vor Ort. Es gibt auch regelmäßige "Pop-up"-Events in süddeutschen Städten, bei denen sie einen Teil ihres Sortiments mitbringen und verkaufen. Diesen Samstag, 11. Februar, findet von 10 bis 18 Uhr im Neu-Ulmer Zollager so ein Event statt. Tickets sind online kostenlos verfügbar oder vor Ort für zwei Euro. Mehr als 2000 Kilogramm Kleidung sollen dort den Besitzer wechseln. Die Veranstalter versprechen faire Preise und einige Schätze im Sortiment.

