Neu-Ulm

06:15 Uhr

Seit einem Jahr in Betrieb: Wie ist die Lage im Ankerzentrum in Neu-Ulm?

Alafo Nawfal (links) und Pirmos Abdolrahman Fadhli Pirmos teilen sich im Ankerzentrum in Neu-Ulm ein Zimmer. Seit einem Jahr sind in dem früheren Speicherbau Flüchtlinge untergebracht.

Plus Um die 1000 Flüchtlinge waren im Ankerzentrum in Neu-Ulm schon untergebracht. Corona hat den Alltag spürbar verändert. Ein Besuch im früheren Speichergebäude.

Von Michael Kroha

Alafo Nawfal ist glücklich hier zu sein. Er sei vor dem Krieg in seinem Heimatland Irak geflohen. Zu Fuß in die Türkei und von dort als blinder Passagier im Laderaum eines Lastwagens zusammen mit neun weiteren Personen in Richtung Deutschland. Seit Juni 2021 lebt er im Ankerzentrum in Neu-Ulm und wartet darauf, dass über seinen Asylantrag entschieden wird. So wie ihm geht es aktuell 190 anderen Bewohnern des früheren Speichergebäudes aus der NS-Zeit. Auf den Tag genau seit einem Jahr leben dort im Starkfeld Flüchtlinge, ausschließlich alleinreisende junge Männer. Wie ist die Lage in der größten Unterkunft dieser Art im Landkreis Neu-Ulm? Wie schätzen Polizei und Stadt die Situation ein? Ein Besuch vor Ort.

