SEK an Pfuhler Schule: Streit in Arbeiterwohnheim war Grund für Polizeieinsatz in Neu-Ulm

Schwer bewaffnet seien sie gewesen. Mit Maschinenpistole in der Hand und Sturmhaube auf dem Kopf seien die Kräfte der Polizei aus etwa fünf bis sechs SUVs am Parkplatz ausgestiegen. Keine Streifenwagen, sondern zivile Fahrzeuge. So beschreibt ein Mann gegenüber unserer Redaktion, was sich am vergangenen Samstagabend (2. November) auf dem Parkplatz beim Pfuhler Schulzentrum abgespielt haben soll. Doch was steckt dahinter?

