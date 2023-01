SEK-Einsatz der Polizei spielt bei Stau nach Lkw-Unfall auf B10 eine Rolle

In Neu-Ulm hat sich am Mittwochmorgen in einer B10-Unterführung ein schwerer Unfall ereignet. Es kam zu Stau. Ein SEK-Einsatz der Polizei spielt eine Rolle.

Weil er den vor sich bremsenden Lkw zu spät bemerkt hatte, wurde ein anderer Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen in Neu-Ulm schwer verletzt, auch der andere Lkw-Fahrer wurde verletzt. Bei dem Unfall auf der B10 spielt ein SEK-Einsatz der Polizei eine Rolle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren beide Lkw gegen 6.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nersingen unterwegs. In der Unterführung unter der Memminger Straße auf Höhe der Ratiopharm-Arena kamen mehrere Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Ulm entgegen.

Der vordere Lkw-Fahrer, ein 55-Jähriger, bremste seinen Sattelzug bis zum Stillstand ab, um den Fahrzeugen eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) das Überholen zu ermöglichen. Die drei zivilen SEK-Autos waren in Richtung B28 unterwegs. Gleichzeitig rammte der Lastzug dahinter mit großer Wucht auf den Sattelzug. Der 67 Jahre alte Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Zwei SEK-Beamte blieben mit einem Fahrzeug an der Unfallstelle und übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten Lkw-Fahrers. Die restlichen SEK-Einheiten setzten ihren Einsatz fort.

Schwerer Unfall auf B10: Feuerwehr befreit eingeklemmten Lkw-Fahrer

In der Nacht war offenbar bekannt geworden, dass sich eine Person aus dem Landkreis Günzburg in einem psychischen Ausnahmezustand befand und dadurch in Lebensgefahr war. Später habe sich herausgestellt, dass sich diese Person in Ulm aufhalten soll. Daher eilten die Einsatzkräfte über die B10 dorthin. Jene Person konnte anschließend unverletzt in ärztliche Behandlung übergeben werden.

Gleichzeitig lief der Einsatz in der B10-Unterführung weiter. Die Feuerwehr musste nicht nur die Unterführung in beiden Richtungen sperren, sondern auch den Eingeklemmten befreien. Der Motorblock des Lkw schob sich durch die Wucht des Aufpralls unter den Sattelauflieger vor sich, der Aufbau des Sattelaufliegers drückte das Führerhaus ein.

Mit schwerem hydraulischem Gerät wurde nicht nur die Fahrertür entfernt, außerdem wurde die A-Säule, die als vordere linke Ecke das Dach trägt und die Türaufhängung bildet, durchtrennt. Anschließend konnte die A-Säule mit einer Seilwinde vorsichtig nach vorn weggezogen werden, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Während dieser patientenschonenden Rettung wurde der Lkw-Fahrer ständig durch einen Notarzt betreut. Nach der Befreiung wurde der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht.

B10-Unfall in Neu-Ulm: Einsatzkräfte des SEK bleiben vor Ort und leisten Erste Hilfe

Nach der Unfallaufnahme fuhr die Feuerwehr den vorderen Lkw aus der Unterführung heraus. Ein Bergungsunternehmen konnte den schwerbeschädigten hinteren Lkw aus der Unterführung herausschleppen. Durch die gut vierstündige Sperrung der Unterführung an der verkehrsreichsten Neu-Ulmer Straße kam es zu großen Staus im Berufsverkehr, die sich nicht nur auf der B10 über mehrere Kilometer erstreckten, teilweise bis nach Ulm hinein. Autofahrer verloren über eine Stunde Zeit.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 90.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 33 Kräften im Einsatz. Der Lkw des 67-Jährigen musste aufgrund erheblicher Schäden abgeschleppt werden. Gegen 10.30 Uhr war die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben.