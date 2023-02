Neu-Ulm/Senden

vor 31 Min.

Alkoholkontrolle auf der B28: Vernünftige Fahrer zur Faschingszeit

Die Polizei hat am Rußigen Freitag Alkoholkontrollen an der B28 vorgenommen, fast alle Fahrerinnen und Fahrer waren nüchtern.

Plus Nach zwei schweren Alkoholunfällen kontrolliert die Polizei auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden. Es gibt zwar Verstöße – aber kaum Probleme mit Trunkenheit.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Vier Wochen nach der ersten Großkontrolle auf der B28 hat die Autobahnpolizei Günzburg dort erneut Fahrerinnen und Fahrer in den Blick genommen. In der Nacht auf Samstag wurde die Bundesstraße zwischen Neu-Ulm und Senden auf einen Fahrstreifen verengt und Polizeibeamte schauten in jedes Fahrzeug, das in Richtung Süden unterwegs war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen