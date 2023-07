Neu-Ulm/Senden

18:00 Uhr

Diese Batterie-Systeme aus dem Kreis Neu-Ulm bewegen die Welt

Plus Die Systeme von BOS aus Neu-Ulm sind in Wohnmobilen und auf entlegenen Inseln im Einsatz. Dafür interessiert sich jetzt auch der indische Generalkonsul.

Von Oliver Helmstädter

In den vergangenen fünf Jahren ist viel passiert mit einem Start-up, das 2014 aus der Idee eines Rucksackreisenden entstanden ist: Strom auch in die entlegensten Winkel der Welt zu bringen. Der von Benjamin Seckinger gegründete Hersteller von Batteriespeichersystemen wird bald in allen Reisemobilen der Firma Hymer - einem der größten Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen in Europa - vertreten sein, die neu vom Band laufen.

Hier an der Teststation werden sämtliche Batteriesysteme aus Neu-Ulm für die Schwellenländer vor der Auslieferung geprüft. Foto: Alexander Kaya

Der Umsatz des auf knapp 40 Mitarbeitende gewachsenen Unternehmens habe sich binnen fünf Jahren auf 50 Millionen Euro fast verfünffacht. Das hat sich nicht nur bis nach Indien rumgesprochen.

