Die schnelle Hochzeit für Kurzentschlossene

Ganz einfach nur so beim Sonntagsspaziergang ins Gotteshaus und spontan die kirchliche Trauung nachholen, die man vor langen Jahren nicht machte, als das Paar standesamtlich heiratete – das geht dann doch nicht: Die Urkunde vom Standesamt müssen auch schnell Entschlossene dabeihaben. Am 25. Mai gibt es zum dritten Mal bayernweit die Aktion „Einfach heiraten“ der Evangelischen Kirche. Diesmal mit dabei: die Neu-Ulmer Petruskirche und die Auferstehungskirche in Senden. Auch Paare aus dem angrenzenden Württemberg können in beiden Städten mal eben vor den Traualtar treten.

Manches verhindert den kirchlichen Segen für eine Ehe

Die Gründe können ganz unterschiedlich sein, weswegen sich ein Paar nach der Heirat im Standesamt nicht für eine kirchliche Zeremonie entscheidet, obwohl irgendwie der Wunsch nach dem Segen Gottes schon vorhanden gewesen wäre, sagt Pfarrer Johannes Knöller: Die einen fürchten den Aufwand der Organisation eines großen Festes, die anderen sind neu in eine Stadt gezogen und haben dort keinen Kontakt zur Kirche. Die Kosten für eine große Feier samt Brautkleid und vielen Gästen spielt häufig eine Rolle, oder aber Fragen wie jene, wen man einladen muss, obwohl die Gäste möglicherweise Animosiäten pflegen.

Die Heiratswilligen kommen schubweise

Im vergangenen Jahr fand die Aktion „Einfach heiraten“ in Leipheim statt, nun organisieren in Neu-Ulm Pfarrer Johannes Knöller und in Senden Pfarrerin Kathrin Bohe mit Teams die Trauungen für Kurzentschlossene. Man kann sich vorab im jeweiligen Pfarramt anmelden – oder auch spontan kommen, sagt Knöller, wobei man da unter Umständen warten muss. Denn die Erfahrung zeigt: Die Aktion kommt richtig gut an. 20 Minuten beträgt das Zeitlimit für die Trauung, 20 Minuten gibt es für ein persönliches Gespräch, und 20 Minuten haben Pfarrer oder Pfarrerin dann zur Predigtvorbereitung. Für Musik und Sektempfang wird gesorgt sein, sagt Knöller. Auch Dekan Jürgen Pommer wird sich als Pfarrer im Team beteiligen, denn die Erfahrung zeigt, dass die Paare bisweilen schubweise kommen und man dann mehrere Pfarrer benötigt, um die spontan Heiratswilligen nicht lange warten zu lassen. Dieses „20-20-20“ sei durchaus auch eine Herausforderung für den Geistlichen, so Knöller. Möglich ist auch der kirchliche Segen ohne Trauung: Paaren, die nur gesegnet werden möchten – etwa weil sie verliebt, aber noch nicht standesamtlich verheiratet sind oder sich nach vielen Ehejahren noch einmal den Segen Gottes wünschen.

Das Angebot kann in der Neu-Ulmer Petruskirche zwischen 10 und 17 Uhr wahrgenommen werden, in Senden von 12 bis 18 Uhr.