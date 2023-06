Hubschraubereinsatz am Pfuhler See – Wasserwacht in Ludwigsfeld beleidigt

Retterinnen und Retter erleben erneut ein ereignisreiches Wochenende an den Badeseen der Region. In Ludwigsfeld kommt es zu unschönen Szenen.

Einsatzkräfte der Wasserwacht Neu-Ulm haben erneut ein turbulentes Wochenende an den Badeseen der Region erlebt. In Pfuhl musste ein Rettungshubschrauber landen, in Ludwigsfeld wurde die Wachmannschaft angegangen, und die Polizei rückte an. Auch in Senden waren Retterinnen und Retter gefordert.

Wie Helmut Graf, der Sprecher der Neu-Ulmer Wasserwacht auf Nachfrage berichtet, hat ein Mann am Samstag in Pfuhl einen Krampfanfall erlitten. Zusammen mit einer Notärztin sei der Patient versorgt worden, bis Besatzungen des Rettungsdienstes und des Rettungshubschraubers Christoph 22 eintrafen. Sie übernahmen daraufhin den Patienten. Er wurde in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Krampfanfälle in Pfuhl und Senden: Wasserwacht im Einsatz

Ebenfalls am Samstag habe es einen ähnlichen Vorfall in Senden gegeben. Auch hier habe eine Person einen Krampfanfall erlitten. Allerdings nicht "an Land", sondern auf einem Floß. Die Wasserwachtler transportierten den Patienten mit einem Boot ans trockene Ufer und übergaben ihn dem Rettungsdienst, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am Ludwigsfelder See war die Wachmannschaft erst wegen einer Verletzung gefordert. Ein Badegast erlitt eine tiefe Wunde am Fuß und musste ebenfalls im Krankenhaus versorgt werden. Am Nachmittag ereignete sich dann jener Vorfall, zu dem auch die Polizei anrücken musste.

Pärchen streitet sich am Badesee in Ludwigsfeld: Polizei rückt an

Wie eine Polizeisprecherin berichtet, hat sich zunächst wohl ein Pärchen auf einer Liegewiese gestritten. Während dieses Streits soll der Mann die Frau geohrfeigt haben. Die Wachmannschaft der Wasserwacht ging nach eigenen Angaben dazwischen. Eine 31-jährige Zeugin und ein weiterer 45-Jähriger sollen daraufhin laut Polizei "massiv beleidigt und bedroht" worden sein. Die Polizei wurde verständigt. Doch bis die Streife eintraf, war das Pärchen schon verschwunden. Eine Beschreibung der Personen liegt der Polizeisprecherin nicht vor.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Sommer ist es an den Seen im Raum Neu-Ulm schon zu mehreren Rettungseinsätzen gekommen. In Ludwigsfeld war am Pfingstwochenende ein Vater, der wohl unter dem Einfluss von Alkohol stand, mit einer sechsjährigen Tochter, die nicht schwimmen konnte, ins Wasser gegangen und kam in Not. Ebenfalls in Ludwigsfeld verletzte sich ein 46-Jähriger bei einem Hechtsprung am Kopf. Auch hier kam ein Hubschrauber zum Einsatz. In Babenhausen kollabierte ein 42-Jähriger und musste reanimiert werden. Sein Zustand galt als lebensbedrohlich. (AZ/krom)