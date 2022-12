Mann schickt versehentlich Nacktbild an Schwager – und wird verprügelt

Plus Eigentlich waren die intimen Selfies für seine Frau gedacht, doch eines landete bei ihrem Bruder. Der musste sich nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Ihr Verhältnis war offenbar nie das beste. Doch an einem frühen Morgen im Januar dieses Jahres eskalierte ein Streit zwischen einem 29-Jährigen und seinem Schwager. Der Mann aus Senden wurde vom Bruder seiner Frau brutal verprügelt und schwer verletzt. Auslöser war ein intimes Foto, das wohl versehentlich beim Schwager landete.