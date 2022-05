Mit über 1,1 Promille von Senden nach Ulm: 29-Jährige verursacht mehrere Unfälle

Zwischen Ulm/Neu-Ulm und Senden war eine offensichtlich nicht mehr fahrtaugliche Autofahrerin unterwegs. Erst nach mehreren Unfällen konnte sie gestoppt werden.

Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Mittwochabend mehrere Unfälle verursacht. Statt anzuhalten, fuhr sie laut Polizei aber immer weiter. Erst in Ulm konnte sie gestoppt werden. Nun muss die Frau mit Strafverfahren rechnen. Ihren Führerschein ist sie auch erst einmal los.

Gegen 20.40 Uhr wurde der Polizei ein erster Verkehrsunfall mitgeteilt. Laut Zeugen befuhr die Unfallverursacherin zunächst die Staatsstraße 2031 von Ludwigsfeld kommend in Richtung Senden. Dabei kam sie offenbar nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und stieß hierbei gegen zwei Verkehrsleitpfosten. Dabei entstand ein Sachschaden an ihrem eigenen Wagen.

29-Jährige fährt unbeeindruckt weiter in Richtung Senden zur B28

Unbeeindruckt davon sei die Frau weiter in Richtung Senden gefahren. An der Auffahrt zur B28 musste sie an der dortigen Ampel anhalten. Dabei sei ihr Auto zurückgerollt und gegen den Wagen des hinter ihr Wartenden gestoßen. Auch hier soll sich die Frau nicht um eine eventuelle Schadensregulierung gekümmert haben. Sie sei auf die B28 in Richtung Ulm geflüchtet.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Während der Fahrt in Richtung Ulm soll die Frau in deutlichen Schlangenlinien gefahren sein. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer soll die Autofahrerin auf der linken Fahrspur überholt haben wollen. Er musste jedoch aufgrund der Fahrweise der Frau eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Erst die Ulmer Polizei kann die Autofahrerin stoppen

In Ulm konnte die 29-Jährige schließlich durch Kräfte der Ulmer Polizei gestoppt werden. Schnell sei den Ermittlern klar gewesen, heißt es, dass die Unfallverursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Wert deutlich über der 1,1 Promille Grenze sei bei ihr festgestellt worden. Daraufhin beschlagnahmte die Polizei ihren Führerschein und ließ eine Blutentnahme durchführen.

Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Gegen die 29-Jährige leitete die Polizei Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des Autos, das auf der B28 eine Vollbremsung durchführen musste, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)