Nach tödlichen Unfällen auf B28: Stadträte wollen Resolution für Tempolimit

Plus Das Tempolimit von 100 km/h gilt seit vergangener Woche auf der B28 von Neu-Ulm kommend in Richtung Senden. Vor allem Menschen aus Senden ist das aber noch nicht genug.

Nach zuletzt mehreren schweren, teils tödlichen Unfällen auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden gilt seit Ende vergangener Woche zumindest auf einer Teilstrecke ein Tempolimit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h war angeordnet worden, nachdem sich die Unfallkommission - bestehend aus Vertretern der Stadt Neu-Ulm, der Polizei und dem Staatlichen Bauamt - mit der Verkehrssituation beschäftigt hatten. Doch insbesondere Menschen aus Senden geht die Neuregelung jetzt offenbar nicht weit genug.

Sendens Stadtratsfraktionen der Grünen und der Linken haben sich nun an Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) gewandt. Sie wollen, dass die Stadt eine Resolution verabschiedet, wonach auf der gesamten Strecke zwischen Neu-Ulm und dem Dreieck Hittistetten ein Tempolimit von 120 km/h eingeführt werden soll.