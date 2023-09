Neu-Ulm/Senden

vor 31 Min.

Neuer Chef, Umbau, Spielwaren: Das ändert sich bei Media-Markt und Saturn

Der Media-Markt in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie führt auf Initiative von Marktleiter Faruk Begovic (rechts, daneben Mitarbeiter Tobias Haag) jetzt auch Spielwaren. Begovic hat für seine beiden Märkte in Senden und Neu-Ulm weitere Pläne im Köcher.

Plus Der Elektronikmarkt in Senden wird zum "modernsten in Europa". Der Name Saturn bleibt – vorerst –, auch wenn der Chef auch den Media-Markt in Neu-Ulm leitet.

Von Oliver Helmstädter

Seit einer knappen Woche gibt es im Media-Markt in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie auch Spielwaren zu kaufen. Faruk Begovic, seit Beginn des Jahres der neue Geschäftsführer, will damit schlicht das aus seiner Sicht wohl größte Defizit des Einkaufscenters beheben. Denn Lego, Schleich und Co suchte die Kundschaft bislang vergeblich an der Neu-Ulmer Bahnhofstraße.

Saturn in Senden wird umgebaut

Begovic hat eine Sonderstellung innerhalb des Konzerns Ceconomy, in dem seit der Neuaufstellung der Metro Group vor einigen Jahren die Marken Saturn und Media-Markt firmieren. Der 63-Jährige ist wohl der erste Saturn-Geschäftsführer, der auch einen Media-Markt leitet. Beide Namen bleiben offenbar bestehen, sein älterer Markt in Senden wird im kommenden Jahr generalsaniert.

