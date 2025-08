Getankt, aber nicht bezahlt: Polizei fasst Tankbetrüger nach Verfolgungsjagd über die B28

Mutmaßliche Tankbetrüger haben sich am Dienstagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Männer im Alter von 31 und 21 Jahren konnten vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen sie, auch wegen anderer im Raum stehender Delikte, dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 31-jährige Autofahrer an einer Tankstelle in der Memminger Straße in Neu-Ulm sein Fahrzeug betankt und anschließend ohne Bezahlung weggefahren sein. Der Tankstellenwart habe sofort die Polizei benachrichtigt, die darauf umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Im Bereich der B28 auf Höhe Senden in Fahrtrichtung A7 wurde ein entsprechendes Fahrzeug festgestellt. An dem Wagen waren aber zwischenzeitlich andere Kennzeichen angebracht. Eine Streife habe den Wagen anhalten und kontrollieren wollen. Doch der Fahrer soll trotz eindeutiger Anhaltesignale Gas gegeben und andere Fahrzeuge teilweise über den Standstreifen überholt haben. Es blieb jedoch nur beim Versuch, der Kontrolle zu entkommen. Die Polizeistreife aus Senden konnte den Wagen einholen und „kontrolliert zum Stillstand bringen“, wie es im Polizeibericht heißt.

Während der kurzen Verfolgungsfahrt soll der 21-jährige Beifahrer die für den Tankbetrug verwendeten Kennzeichen aus dem Fenster geworfen haben. Beide Insassen des Fahrzeugs wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung der Polizeiinspektion Neu-Ulm überstellt. Den Führerschein des Autofahrers stellte die Polizei sicher und leitete Strafverfahren gegen beide Insassen ein.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht des Autos gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)