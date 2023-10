Prozess um tödlichen B28-Unfall startet heute: Betrunken in Auto gerast?

Der Prozess um den tödlichen B28-Unfall kurz vor Senden startet heute. Ein 29-Jähriger muss sich wegen fahrlässiger Tötung in Neu-Ulm vor Gericht verantworten.

Vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht startet am heutigen Mittwoch (18. Oktober) der Prozess um den tödlichen B28-Unfall kurz vor Senden. Vor fast genau einem Jahr war dort ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Ein damals 28-Jähriger soll ihm ungebremst mit mehr als 200 km/h aufgefahren sein. Ihm wird fahrlässige Tötung und vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Der Angeklagte machte bislang keine Angaben.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober 2022, ereignet. Gegen 2.35 Uhr waren die zwei jungen Männer in ihren jeweiligen Autos vom Dreieck Neu-Ulm in Richtung Senden unterwegs. Der 22-Jährige hatte sich zuvor mit Freunden in Ulm getroffen. Alleine war er auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe des Harzerhofes beim Gurrenhofsee fuhr er nach bisherigen Erkenntnissen ordnungsgemäß in einem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen – mit knapp 100 km/h.

Beim Unfall vor gut einem Jahr auf der B28 kurz vor Senden war 22-Jähriger auf der Stelle tot. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Der 28-Jährige kam in einem 245 PS starken BMW von hinten angerauscht – mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h. Ungebremst soll er dem 22-Jährigen aufgefahren sein. Durch den heftigen Aufprall wurden beim VW der Kofferraum und die Rückbank auf wenige Zentimeter zusammengedrückt. Der 22-Jährige war auf der Stelle tot. Trauernde Angehörige waren noch in der Nacht zur Unfallstelle gekommen und sorgten vor Ort zeitweise für Chaos. Zur Trauerfeier bei der Ditib-Moschee in Ulm kamen Tausende.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der inzwischen 29-Jährige aufgrund seiner alkholbedingten Fahruntüchtigkeit den vor ihm fahrenden VW Golf übersehen hatte. Bei ihm soll die Blutalkoholkonzentration zur maßgeblichen Tatzeit 1,78 Promille betragen haben. Bleibt es beim Vorwurf der fahrlässigen Tötung und der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs droht dem 29-Jährigen eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Die Eltern des Getöteten wollen beim Prozess dabei sein, wie der Onkel des 22-Jährigen unserer Redaktion sagte. Auch er werde vor Ort sein: "Uns bringt das gar nichts. Mein Neffe kommt dadurch nicht zurück." Die Erwartungen der Eltern an die Gerichtsverhandlung sei, dass der Verursacher die "schlimmste" Strafe erhält, die möglich ist.

