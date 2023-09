Rettungseinsatz auf der B28: Erst Unfall, dann Schlaganfall

Einen dramatischen Verlauf nimmt ein Rempler auf der B28 bei Neu-Ulm: Ein Autofahrer hat nach einem Unfall einen Schlaganfall.

Am Freitagmittag befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto die B28 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen der Anschlussstelle Senden und der Ausfahrt Neu-Ulm wechselte der 56-Jährige auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihm befindlichen Kleintransporter eines 20-Jährigen zu überholen. Da sich von hinten jedoch Fahrzeuge näherten, wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei fuhr er auf das Heck des Kleintransporters auf. Beide Fahrzeuge kamen letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Dann der Schreck: Da sich das Befinden des 56-Jährigen bei der Unfallaufnahme nach Angaben der Polizei verschlechterte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Dieser äußerte den Verdacht eines Schlaganfalls, weshalb der 56-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)