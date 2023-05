Neu-Ulm/Senden

10:45 Uhr

Schlange im Kreis Neu-Ulm freigelassen: "unverantwortlich und illegal"

Plus Auf Anraten eines angeblichen Experten entließ die Polizei eine Äskulapnatter, die in Senden gefunden wurde. Das kritisiert ein Biologe scharf.

Durch ihr Auftauchen in einem Garten im Pfarrer-Moog-Weg in Senden wurde Anfang der Woche eine Schlange polizeibekannt. Ein 52-jähriger Mann fing das Tier in seinem Garten. Für die Beamten und Beamtinnen kein alltäglicher Einsatz. Das Schuppenkriechtier wurde dann zum Reptilienzoo in Neu-Ulm gebracht. Da es sich aus "Expertensicht" um eine „Äskulapnatter“ handelte, wurde das Tier unweit des Schildkröten- und Reptilienzoos Neu-Ulm in Schwaighofen freigelassen. Denn das Tier sei ja heimisch. Der diplomierte Biologe Ralf Schreiber aus Neu-Ulm ist entsetzt.

"Der Polizei kann man das nicht verübeln", sagt Schreiber. Dem Reptilienzoo aber sehr wohl. Der freiberufliche Biologe mit dem Schwerpunkt Zoologie hält es für ausgeschlossen, dass Äskulapnattern im Kreise Neu-Ulm heimisch sind. Über die Einschätzung der angeblichen Experten des Reptilienzoos könne er sich nur wundern. Selbst einheimische Arten aus Nachzucht dürfe man aus Gründen des Tierschutzes nicht so einfach in die Freiheit entlassen.

