Sportwagen rammt Auto über 200 km/h: Anklage nach tödlichem B28-Unfall

Plus Einem heute 50-Jährigen wird nach dem Unfall bei Neu-Ulm ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vorgeworfen. Für die 69-Jährige kam damals jede Hilfe zu spät.

Es hatte schon länger Forderungen nach einem Tempolimit auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden gegeben. Doch unter anderem der tödliche Unfall im April vergangenen Jahres ließ die Debatte darüber abermals aufkommen – und wenige Wochen später wurde tatsächlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet. Ein damals 49-Jähriger soll mit einem Maserati das Auto einer 69-Jährigen gerammt haben. Der Notarzt konnte im Rettungswagen nur noch den Tod der Frau feststellen. Nun sind die Ermittlungen zum Unfall abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den mittlerweile 50-Jährigen Mitte Januar 2024 Anklage zum Amtsgericht Neu-Ulm erhoben, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde kürzlich auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Dem Angeschuldigten wird der Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und Gefährdung des Straßenverkehrs zur Last gelegt.