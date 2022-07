Verletzte Menschen und zerstörtes Wohnmobil: Diese Strafe erhält der Verursacher

Lokal Mit 1,89 Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein Autofahrer im Oktober 2021 einen schweren Unfall verursacht. Nun steht fest, welche Strafe er bekam.

Sie waren auf dem Weg in den Urlaub, doch dann wurde das Wohnmobil einer Familie aus Brandenburg bei einem Unfall komplett zerstört. Das Trümmerfeld auf der Straße zwischen Hittistetten und Holzschwang verteilte sich auf gut 150 Meter. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt, zum Teil sogar schwer. Schuld an dem Zusammenprall im Oktober vergangenen Jahres war ein damals 37-Jähriger aus Sachsen. Wie die Polizei schon bei der Unfallaufnahme feststellte, war der Mann alkoholisiert: 1,89 Promille. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Inzwischen steht fest, welche Strafe er dafür bekommen hat.