Verwirrung um Schienenersatzverkehr zwischen Neu-Ulm und Senden: Das sagt die Bahn

Für die Zugstrecke zwischen Ulm und Senden beziehungsweise Weißenhorn hat es Anfang der Woche unterschiedliche Angaben zu Störungen beziehungsweise der Stördauer gegeben. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn zur Betriebslage hatte es geheißen, dass es wegen kurzfristiger Erkrankung von Montag, 24. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 26. März, zwischen 23 und 5 Uhr zu Beeinträchtigungen kommt. Beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, wurde jedoch ein Ersatzverkehr ab Mittwoch (26. März, 19 Uhr) bis 7. Mai, 7 Uhr, angekündigt. Was stimmt nun?

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass aufgrund von kurzfristigen Personalengpässen im Stellwerk Gerlenhofen es an einzelnen Tagen in den Abend- beziehungsweise Nachtstunden zu Zugausfällen kommt. Für die ausfallenden Züge sollen Ersatzbusse verkehren. Die Ausfälle seien auch in den Auskunftsmedien der Bahn eingepflegt, heißt es.

Einschränkungen auf Zugstrecke zwischen Neu-Ulm und Senden bis 7. April, nicht 7. Mai

Die Einschränkungen gelten allerdings voraussichtlich bis 7. April - und nicht einen Monat länger bis 7. Mai. „Wir korrigieren die Angaben in der ,Aktuellen Betriebslage‘ schnellstmöglich. Wir bitten die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste zu entschuldigen“, so die Bahn-Sprecherin.

Kurz nachdem unsere Redaktion die Bahn darauf aufmerksam machte, wurden die Angaben zumindest bei X neu veröffentlicht. Auf der Bahn-Internetseite zu den aktuellen Störungen im Freistaat war am Dienstagnachmittag allerdings weiterhin nur von Beeinträchtigungen bis 26. März die Rede. Laut Ersatzfahrplan der Bahn sind jedoch die Linien RE75, RS7 und RS71 in der Zeit von 26./27. März bis 6./7. April und hier die Fahrten zwischen 22.45 und 2 Uhr betroffen. (krom)