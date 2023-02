Vier Brücken über die B28 gesperrt – das sind die Umleitungen

Wegen nötiger Instandsetzungen wird insgesamt 16 Wochen lang an Brücken über die B28 zwischen Neu-Ulm und Senden gearbeitet. Einschränkungen bleiben bis Juli.

Ab Montag, 27. Februar, werden vier Brücken über die B28 zwischen Neu-Ulm und Senden instand gesetzt. Die Arbeiten sollen acht Wochen lang dauern und haben Folgen für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Laut Plan werden nacheinander jeweils zwei Brücken gleichzeitig für je acht Wochen gesperrt. Umleitungen sollen sicherstellen, dass alle Orte erreichbar sein. Das Staatliche Bauamt Krumbach geht davon aus, dass es zu Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen kommt. Zuletzt hatte die Polizei auf der Bundesstraße wegen schwerer Alkoholunfälle zwei groß angelegte Kontrollen vorgenommen.

An den Bauwerken werden demnach die seitlichen Brückenkappen aus Beton und die Geländer erneuert. Für die Arbeiten wird jedes der vier Bauwerke für acht Wochen für den Verkehr voll gesperrt. Um die Beeinträchtigungen und Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, werden nicht alle Brücken gleichzeitig instand gesetzt. Stattdessen sind zeitlich gestaffelt jeweils zwei gleichzeitig an der Reihe. Das Bauamt hat darauf geachtet, dass keine direkt benachbarten Bauwerke zur gleichen Zeit instand gesetzt werden. Dadurch seien die Umleitungen möglichst kurz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bauarbeiten an Brücken über die B28 zwisc hen Neu-Ulm und Senden

In der Bauphase eins beginnen die Arbeiten an der Überführung des Illerholzweges (Ludwigsfeld) über die B28. Die Gaststätte Silberwald ist in dieser Zeit über das südlich liegende Bauwerk am Gurrenhof erreichbar, auch die land- und forstwirtschaftlichen Straßen sind so angebunden. Für die Gäste des "Silberwaldes" wird die Umleitung entsprechend beschildert. Zeitgleich wird das Bauwerk über die B28 am Harzerhof instand gesetzt, hier führt die Zuwegung über die nördliche Brücke am Gurrenhof sowie südlich über die Freudenegger Straße bei Gerlenhofen. Die Brücken am Gurrenhof sowie an der Freudenegger Straße bei Gerlenhofen sind in Bauphase zwei an der Reihe, die Umleitungen führen über die nördlich (Illerholzweg) und südlich (Harzerhof) gelegenen Bauwerke.

Für den Ein- und Ausbau der notwendigen Arbeitsgerüste an den Bauwerken wird der Verkehr auf der Bundesstraße tageweise an den Bauwerken eingeschränkt. Im Juli sollen die Einschränkungen aufgehoben werden. (AZ)