vor 22 Min.

Wieder ein tödlicher Unfall auf der B28: Muss gehandelt werden?

Plus Erneut kommt es auf der B28 in Richtung Senden zu einem tödlichen Unfall. Der Hergang erinnert stark an andere jüngste Vorfälle. Lässt sich das verhindern?

Von , Thomas Heckmann Michael Kroha , Thomas Heckmann

Auf der B28 in Richtung Senden ist am Mittwochabend schon wieder ein tödlicher Unfall passiert. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin stirbt. Ihr Wagen wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt. Der Hergang erinnert stark an den tödlichen Unfall Ende Oktober 2022. Damals waren rund 3500 Menschen zur Trauerfeier des getöteten Unfallopfers zur Ditib-Moschee in Ulm gekommen. Überhöhte Geschwindigkeit spielt wohl auch dieses Mal eine Rolle und wirft die Frage auf: Muss gehandelt werden?

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 49-Jähriger mit einem Maserati auf der Bundesstraße unterwegs. Trotz starken Regens und nasser Fahrbahn soll er zunächst mit hoher Geschwindigkeit einen Verkehrsteilnehmer auf dem linken Fahrstreifen rechts überholt haben und anschließend auf die linke Spur gezogen sein. Seine Geschwindigkeit soll er dabei deutlich erhöht haben, so die Polizei in ihrem Bericht.

