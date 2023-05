Neu-Ulm

06:00 Uhr

Senioren, Familien, Studierende: Kommt Mehrgenerationenwohnen ins Heiners?

Etwa 25 bis 30 Wohnungen im Heiners sollen an Menschen vermietet werden, die im Rahmen eines Mehrgenerationenwohnens dort einziehen wollen. Die Visualisierung zeigt, wie der Neubau auf dem ehemaligen LEW-Areal in Neu-Ulm einmal aussehen soll.

Plus Das Alter von 70 gilt als der ideale Zeitpunkt, noch einmal umzuziehen. Im Bau befindlichen Heiners in Neu-Ulm entsteht ein Projekt für Wohnformen im Alter.

In zwei Jahren soll das siebenstöckige Heiners im Herzen von Neu-Ulm fertig werden, und das Gebäude soll multifunktional sein: Unter anderem der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm und die Stadtbücherei sollen dort unterkommen. Etwa 25 bis 30 Wohnungen im Gebäude sollen an Menschen vermietet werden, die im Rahmen eines Mehrgenerationenwohnens dort einziehen wollen, wünscht sich Stadträtin Christina Richtmann. Eine erste Besprechung für Interessenten ist in einigen Wochen geplant.

Die Neu-Ulmer Stadträtin und selbstständige Freiwilligenmanagerin Christina Richtmann möchte, dass Senioren Wohnraum für Familien freimachen. Die Boomer-Generation, der sie auch selbst angehört, geht in naher Zukunft in Rente. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken: „Aus welchem Umfeld heraus möchte ich sterben?“ Mit 70 sei der ideale Zeitpunkt, noch einmal umzuziehen, sagt sie: in eine Wohnung, in der man bis zum Tod bleiben kann, sollte man nicht zum schweren Pflegefall werden, was dann den Umzug in ein Pflegeheim doch notwendig machen kann.

