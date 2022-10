Sex-Angriff nachts vor der Haustür in Neu-Ulm: Polizei sucht Zeugen

Eine Frau wird auf dem Nachhauseweg in Neu-Ulm von einem Mann angesprochen. Er begleitet sie ein Stück und wird dann brutal zudringlich.

Eine 62 Jahre alte Passantin ist in Neu-Ulm in der Nacht zum Mittwoch Opfer einer Sex-Attacke geworden. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf dem Nachhauseweg von einem Innenstadtlokal. Da wurde sie von einem bisher unbekannten Mann angesprochen. Der schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alte Täter zeigte sich zunächst zuvorkommend und bot der Frau an, sie auf ihrem Heimweg zu begleiten. Sie willigte ein.

Täter drückt die Frau brutal zu Boden

An der Türe ihres Wohnhauses angekommen, drückte sie der Mann plötzlich mit Gewalt zu Boden. Anschließend versuchte er, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen, wie die Polizei schreibt. Doch weil sich die Frau erheblich wehrte, ließ er schließlich von ihr ab. Er flüchtete mit seinem Fahrrad, das er dabei hatte. Wohin er entschwand, ist noch unklar. Die angegriffene Frau blieb unverletzt.

Die Kripo Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen dieses eindeutig sexuell motivierten Angriffs übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sich im genannten Tatzeitraum im Bereich der Schwabenstraße in Neu-Ulm aufhielten, und vor allem auch Anwohner und Anwohnerinnen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich direkt bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

