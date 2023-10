Sexualdelikt in Glacis-Galerie: Mann spielt nahe Spielpark an sich herum

Durch die Hose soll ein Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen.

In der Neu-Ulmer Glacis-Glacis soll am Dienstagabend zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ein 51-Jähriger soll im Bereich der Toiletten und des dortigen Indoor-Spielparks durch die Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt auf. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)