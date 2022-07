Sido, Milow, Revolverheld – bekommt die Realschule Pfuhl ein Pausenhof-Konzert?

Namhafte Musikstars könnten demnächst am Schulzentrum Pfuhl auftreten. Die Chance der Realschule für ein "Pausenhof-Konzert" stehen nicht schlecht. Doch es braucht Stimmen.

Sido, Sunrise Avenue, Milow, Revolverheld, Rea Garvey – sie alle haben schon ein sogenanntes "Pausenhof-Konzert" bei einer Schule in Bayern gegeben. Womöglich könnte demnächst auch eine Musikerin oder ein Musiker mit ähnlich namhaftem Namen bei der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl auf dem Pausenhof vorbeischauen. Notwendig dafür sind vermutlich noch sehr viele Stimmen beziehungsweise Klicks beim Online-Voting des privaten Radiosenders Antenne Bayern, der die Konzert-Aktion initiiert. Die Pfuhler Schulgemeinschaft aber will sich die Chance nicht entgehen lassen. "Wir machen schon fleißig Werbung", sagt Schulleiter Stefan Vielweib.

Gestartet ist das Voting am Montag und läuft noch bis kommenden Dienstag, 12. Juli, um 7 Uhr. Wer dann die meisten Stimmen beziehungsweise Klicks erhalten hat, ist der glückliche Gewinner und darf sich auf ein Musikkonzert der besonderen Art auf dem Schulhof freuen.

Voting bei Antenne Bayern: Bekommt die Realschule Pfuhl ein Pausenhof-Konzert?

Abgestimmt werden kann zwar für jede Schule in Bayern und das auch mehrmals. Jedoch muss zwischen den Klicks immer eine Minute liegen. Am Mittwoch, Stand 6 Uhr, lag die Inge-Aicher-Scholl-Realschule bayernweit auf Rang 17. Die Chancen stehen für die Pfuhler Realschule also gar nicht mal so schlecht. "Wir hoffen, dass wir am Ende Erster werden, eine Band zu uns auf den Schulhof kommt und in der Pause spielt", sagt Vielweib, der nicht selbst auf die Idee gekommen ist, daran teilzunehmen. Englisch- und Mathematiklehrerin Vanessa Beck habe ihm den Vorschlag unterbreitet, Vielweib sei von Beginn an davon begeistert gewesen.

Auch wenn auf der schuleigenen Homepage keine Info dazu zu finden ist, werde seither kräftig die Werbetrommel gerührt. "Über Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte – unter der Hand sozusagen", erklärt der Schulleiter. Mit der Stadt Neu-Ulm sei ein mögliches Event zwar noch nicht abgesprochen, dafür aber mit den anderen Schulen am Pfuhler Schulzentrum. Ob die auch für die Realschule – und nicht für ihre eigene Schule abstimmen? "Wir hoffen es", sagt Vielweib. Welcher Musikstar an die Gewinner-Schule kommt, ist noch unklar. Das wird erst nach Ende des Votings bekannt gegeben. Hier geht's zur Abstimmung. (krom)