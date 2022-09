Sie bringen Grafik und Lyrik in einem beachtlichen Buch zusammen

Lokal Die Künstlerin Adela Knajzl und der Autor Marco Kerler haben sich an ein gemeinsames Projekt gewagt. Heraus kam ein beachtliches Buch.

Für sie sei es wie ein wahr gewordener Traum, sagt die Ulmer Grafikdesignerin Adela Knajzl über das Buch, das sie nun in den Händen halten kann. Handgebunden mit originalen Linolschnitten ist die Künstlerausgabe des Gedichtbandes mit Texten von Marco Kerler ein kleines Kunstwerk für sich – und ein lebendiges Beispiel traditioneller Handwerke, die heute kaum noch ausgeübt werden.