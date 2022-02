Neu-Ulm

Sie hört den Klang der Düfte: Die Künstlerin Christine Söffing im Porträt

Plus Christine Söffing hat ihre eigene Synästhesiewerkstatt und bietet im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum "offene Ateliers" an. Doch was bedeutet Synästhesie?

Von Dagmar Hub

Testen muss sie sich momentan täglich, weil sie beruflich viel unterwegs ist, sagt Christine Söffing. Aber dass ihre Kreativität nun wieder leben kann, darüber ist sie einfach nur froh. Denn die 57-Jährige, die in Dortmund geboren wurde und in Neu-Ulm lebt, ist sowohl selbst als Künstlerin wie auch als Beraterin und Kursleiterin gefragt. Aktuell bietet Christine Söffing an mehreren Samstagen im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum kreative Experimente für Jugendliche und Erwachsene im Rahmen eines "Offenen Ateliers" an. Die nächsten Termine fürs Offene Atelier sind am 19. März und am 16. April.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

