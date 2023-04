Neu-Ulm

"Sie kriegen es nicht hin": Stadt muss Projekte wegen Personalnot schieben

In der Neu-Ulmer Stadtverwaltung sind derzeit etliche Stellen nicht besetzt. Das wirkt sich auf geplante Bauvorhaben aus, etwa im Glacis-Park.

Von Michael Ruddigkeit

Bei den städtischen Kitas ist der Personalmangel gerade besonders gravierend. Doch auch in vielen anderen Abteilungen der Neu-Ulmer Stadtverwaltung fehlen derzeit Fachkräfte. Das wirkt sich auch auf Bauvorhaben aus, wie in der jüngsten Bauausschusssitzung mehrfach angesprochen wurde. "Sie kriegen es nicht hin", nahm Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) die Beschäftigten der unterbesetzten Abteilungen in Schutz. Wie gravierend ist der Personalmangel derzeit bei der Stadt?

So viele Stellen sind derzeit bei der Stadt Neu-Ulm unbesetzt

Momentan arbeiten bei der Stadt Neu-Ulm 987 Personen, von denen allerdings 104 längerfristig krank, in Mutterschutz oder Elternzeit sind. 79 Vollzeitstellen seien unbesetzt, teilte Pressesprecherin Sandra Lützel auf Anfrage unserer Zeitung mit. Allein im Kitabereich seien es 33 - bei insgesamt 180 Stellen für Erzieherinnen und Kinderpfleger. Personal fehle aber auch im klassischen Verwaltungsbereich. In den Bauabteilungen seien drei Technikerstellen unbesetzt.

