Sieben Brillen aus Optikergeschäft gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In einem Optikergeschäft am Neu-Ulmer Petrusplatz werden sieben Brillen gestohlen. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Zwei Männer sollen am Dienstagnachmittag in einem Optikergeschäft in Neu-Ulm sieben Brillen gestohlen haben. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr hätten die beiden Männer das Geschäft am Petrusplatz betreten. Nachdem sie die sieben Brillen an sich nahmen, sollen sie den Laden verlassen haben ohne zu bezahlen. Eine Angestellte habe der Polizei mitgeteilt, dass die beiden Täter ungefähr 50 Jahre alt und vermutlich alkoholisiert waren. Sie sollen nach Verlassen des Geschäfts auf bereitstehende Fahrräder gestiegen und mit diesen in Richtung Allgäuer Ring geflüchtet sein.

Eines der Räder beschrieb die Angestellte als neuwertig mit weißer Lackierung. Beide Täter sollen Basecaps in weiß und beige getragen haben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls auf. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (AZ)