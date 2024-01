Neu-Ulm

07:49 Uhr

Sitzplatzwahl in Sauna führt zu Streit und Polizeieinsatz in Neu-Ulm

In einer Sauna in einem Bad in Neu-Ulm ging es am Sonntag offenbar besonders hitzig zu. Die Polizei rückte an.

Ob ihnen da die Hitze zu Kopfe gestiegen ist? In einem Neu-Ulmer Bad ist es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwei 21 und 28 Jahre alten Männern gekommen. Grund für den Streit war nach Polizeiangaben "eine Meinungsverschiedenheit wegen der Sitzposition in der Sauna". Beide Kontrahenten hätten sich in der Folge gegenseitig beleidigt und sich gegenseitig mit Gewalt gedroht. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es aber nicht gekommen, so die Polizei. Gegen die Männer jeweils ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)

