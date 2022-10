Neu-Ulm

vor 48 Min.

So beschert ein Künstler den Neu-Ulmern freundschaftliche Gefühle

Plus Mit "Heute bin ich dein Freund" will Maximilian Erbacher in Neu-Ulm Einsamkeit bekämpfen und Wärme aussenden. Die Idee geht zurück auf den "Musikantenstadl".

Von Florian Arnold

Maximilian Erbacher sitzt in seinem Freundschaftsbüro in der Ludwigstraße 13 in Neu-Ulm und schneidet flott Flugblätter zurecht. Das Büro ist seit einer halben Stunde geöffnet und schon klingelt das Handy ständig. Menschen rufen an, manche fragen: "Wie ist das gemeint?" Erbacher nimmt jeden Anruf ernst, hört aufmerksam zu. Eine Frau am Telefon will wissen: "Was machen Sie denn alles, wenn Sie für einen Tag mein Freund sind?" Erbacher erklärt: "Alles, was Freunde füreinander machen. Aufräumen, einkaufen oder das Auto einparken."

