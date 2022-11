Neu-Ulm

13:39 Uhr

So fliegt und träumt es sich in Neu-Ulm mit den Ehrlich Brothers

Plus "Dream & Fly" ist die angeblich aufwendigste Illusionsshow, die je für eine Tournee produziert wurde. In Neu-Ulm hinterlassen die Ehrlich Brothers offene Münder.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Fast drei Jahre mussten die Fans der Ehrlich Brothers in Neu-Ulm auf die Show "Dream&Fly" des Magier-Brüderduos warten – Corona hatte nach Weihnachten 2019 die Fortsetzung der Magie-Show mit ihren in Europa geplanten Terminen unmöglich gemacht, die nun bis Herbst 2023 laufen soll. In der Ratiopharm-Arena zeigten Andreas und Christian Reinelt alias Ehrlich Brothers ihr Illusionsevent am Wochenende gleich dreimal. Freie Plätze waren noch zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen