Neu-Ulm

vor 33 Min.

So geht es den Milchwerken Schwaben in ihrem Jubiläumsjahr

Die Milchwerke Schwaben bestehen seit 100 Jahren. Am Standort Neu-Ulm werden jährlich etwa 450 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet.

Plus Die Molkerei produziert in Neu-Ulm jährlich mehr als 100.000 Tonnen Joghurt, Käse und Butter. Heuer stiegen die Preise deutlich an – und nächstes Jahr?

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Ob beim Discounter, im Supermarkt oder im Großhandel: "Sie finden uns eigentlich überall", sagt Karl Laible, Geschäftsführer der Milchwerke Schwaben. Etwa 1,2 Millionen Kilogramm Milch verarbeiten die Beschäftigten täglich am Standort in Neu-Ulm zu Joghurt, Butter und anderen Produkten. Heuer feierte die Genossenschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger stattete dem Unternehmen einen Besuch ab und erfuhr dabei nicht nur, wie Desserts und Käse der Marke Weideglück hergestellt werden, sondern auch, wie es dem Unternehmen im Jubiläumsjahr geht und was auf Verbraucherinnen und Verbraucher 2023 zukommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen