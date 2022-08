Neu-Ulm

vor 32 Min.

So geht es nach der Sommerpause im Magietheater von Florian Zimmer weiter

Lokal Magier Florian Zimmer arbeitet derzeit an neuen Illusionen und plant einige Veränderungen. Und wie reagiert der Zauberer auf Kritik an seiner Show?

Von Michael Ruddigkeit

Nach jahrelanger Vorbereitung feierte Florian Zimmer am 15. Juni Premiere in seinem Magietheater in Neu-Ulm. Seitdem haben Tausende Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus die Show "Ulmglaublich" gesehen. Der Magier bekam dafür viel Lob, aber zum Teil auch deutliche Kritik. Wie geht er damit um? Und was will er künftig verändern?

