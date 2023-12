Neu-Ulm

So heizt Barock den Fans bei der AC/DC-Tribute-Show ein

Bei der AC/DC-Tribute-Show in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm bot die Band Barock eine heiße Show, hier unter der riesigen Glocke, der "Hells Bell".

Plus Die Band bietet in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm alles, was das Herz der AC/DC-Fans begehrt. Die genießen das Hardrock-Spektakel und schwelgen in Erinnerungen.

Die großartige AC/DC-Show am Freitagabend in der sehr gut besetzten, aber nicht ganz ausverkauften Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena mit viel Krach, guter Stimmung, tollen akustischen und optischen Elementen hatte nur ein – gar nicht so großes - Manko: Nicht die original australische Band AC/DC sorgte für die heiße Atmosphäre in der Halle, sondern „nur“ Barock mit der AC/DC-Tribute Show. Aber dieses Quintett mit Sänger Dario Cisotto und Leadgitarrist Eugen Torscher vorneweg kann für sich in Anspruch nehmen, der Originalband höchst ähnlich zu sein, sodass sie sich keineswegs vor ihr verstecken muss. In Sachen Musik und Show bot Barock alles, was das Herz der Fans begehrt.

Barock bieten in der Arena in Neu-Ulm eine perfekte AC/DC-Show

Das fing schon auf der mit den acht legendären Kanonen bestückten Bühne an, über der die riesige Glocke schwebte, die beim Song „Hells Bells“ heruntergelassen wurde. Der AC/DC-Blitz durfte natürlich auch nicht fehlen, dazu kamen Flammenjets sowie Bilder und Filme auf der mächtigen Leinwand. Was hätte auf dieser besser gepasst als die Darstellung von mächtigen Explosionen mit dicken, düsteren Rauchschwaden beim Song „TNT“? Was die Band bot, war perfekt, die Australier hätten es wohl nicht besser arrangieren können. Barock bot alles und man fragte sich nach dem Abend eigentlich nicht mehr, warum die wirklich guten Musiker „nur“ AC/DC-Songs spielen und keine von anderen Bands oder gar eigene. Weil sie das wirklich super können.

