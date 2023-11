Neu-Ulm

So kämpft die HNU mit Künstlicher Intelligenz gegen den Pflegenotstand

Künstliche Intelligenz könnte in Zukunft das Gesundheits- und Pflegesystem revolutionieren. Forscherinnen und Forscher der Hochschule Neu-Ulm arbeiten daran mit.

Plus An der Hochschule Neu-Ulm entwickeln Forscher digitale Lösungen für Gesundheit und Pflege. Nun darf die HNU dafür eigenständig den Doktorgrad vergeben.

Künstliche Intelligenz ist die Technologie der Stunde und wird es voraussichtlich noch lange bleiben. Während Beobachter und Expertinnen in ihrer Beurteilung zwischen Utopie und Dystopie schwanken, arbeiten Forscher und Unternehmen daran, konkrete Anwendungen auf den Markt zu bringen. Auch an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) gilt KI als Schlüsseltechnologie und soll dabei helfen, den Strukturwandel zu bewältigen und das Gesundheits- und Pflegesystem zu revolutionieren. Nun wurde der HNU in eben jenen Bereichen das Promotionsrecht verliehen. Der Wissenschaftsstandort Neu-Ulm wird damit deutlich aufgewertet.

Hochschule Neu-Ulm wird für hohe Forschungsqualität belohnt

Für zunächst sieben Jahre können Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler direkt an der HNU promovieren, nach einer weiteren Prüfung durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst kann das Recht daraufhin unbefristet verliehen werden. "Die Verleihung des Promotionsrechts ist eine Anerkennung unserer bisherigen Forschungsqualität", sagt HNU-Präsidentin Uta M. Feser. Grundlage für das Promotionsrecht der HNU ist das bayerische Hochschulinnovationsgesetz, das im Herbst 2022 verabschiedet wurde und im März 2023 in Kraft trat. Davor mussten sich Studierende, beziehungsweise deren Hochschulen, um einen Doktorvater und eine Doktormutter einer Universität bemühen oder gar auf eine Universität wechseln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

