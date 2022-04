Neu-Ulm

So könnte der Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm einmal aussehen

Plus Zu dem 60-Millionen-Euro-Projekt "Heiners" in Neu-Ulm vis-à-vis der Glacis-Galerie gehört auch die Neugestaltung des Platzes. Das sind die ersten Details.

Von Michael Ruddigkeit

Viel ist in den vergangenen Monaten über das "Heiners" diskutiert worden, den geplanten Neubau, der in ein paar Jahren in der Neu-Ulmer Innenstadt Maßstäbe setzen soll. Doch zu dem 60 Millionen Euro teuren Vorzeigeprojekt gehört auch eine Neugestaltung des Heiner-Metzger-Platzes an der Ludwigstraße und der Bahnhofstraße. Wie wird sich dieses zentrale Areal gegenüber der Glacis-Galerie verändern? Erste Details wurden jetzt präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

