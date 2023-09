Neu-Ulm

06:30 Uhr

So könnte künftig ein Radschnellweg durch Neu-Ulm führen

Plus Auf einer Strecke von Blaustein bis Illertissen sollen Radfahrer künftig schnell und sicher vorankommen. Für Neu-Ulm gibt es jetzt eine mögliche Trasse.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Bis 2025 soll der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in Neu-Ulm auf 20 Prozent steigen. Einen wichtigen Beitrag, um die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen, könnte ein Radschnellweg in der Region leisten, der auch durch Ulm und Neu-Ulm führt. Dazu läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Für Neu-Ulm wurde nun eine Vorzugstrasse vorgestellt, auf der Radler künftig zügig unterwegs sein können.

Die Strecke Ulm – Illertissen hat das größte Potenzial

Wobei eine Radschnellverbindung nicht als "Fahrrad-Autobahn" zu verstehen ist, wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage betont. Vielmehr stehe eine geradlinige Führung, getrennt vom Fußgängerverkehr und mit möglichst geringen Wartezeiten an Knotenpunkten, im Vordergrund. So solle eine zügige und sichere Fahrt und damit ein schnelleres Erreichen des Ziels ermöglicht werden. Das größte Potenzial für einen Radschnellweg in der Region sieht eine Analyse auf der Strecke Ulm – Illertissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen