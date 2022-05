So köstlich is(s)t die Region rund um Neu-Ulm

Plus Schnelle Schlitten und köstliche Schnitten: Eine kulinarische Entdeckungsreise durch alle Geschmacksrichtungen ist in der Neu-Ulmer Oldtimerfabrik bei der Probiera möglich.

Rassige Sportwagen und edle Luxuskarossen aus der Vergangenheit stehen wie stählerne Denkmale in der Neu-Ulmer Oldtimerfabrik. Thomas Cais steht hier mit seinem zum Eiswagen umgebauten Fiat 850, Baujahr 1959, genau richtig. Die Sonderausstattung des italienischen Lieferautos besteht unter anderem aus einem Spülbecken und mehreren Kühlbehältern.