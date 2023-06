Neu-Ulm

So lief das Forscherinnen-Camp an der Hochschule Neu-Ulm

An der Hochschule Neu-Ulm fand ein Forscherinnen-Camp statt. Die Teilnehmerinnen lernten beispielsweise, wie technische Geräte aufgebaut sind und wie genau sie funktionieren.

An der HNU erleben Schülerinnen Technik und Informatik in der Praxis. So entsteht beispielsweise eine intelligente Bewässerungsanlage für Pflanzen.

Gemeinsam mit der BSH Hausgeräte GmbH hat die Hochschule Neu-Ulm (HNU) kürzlich ein Forscherinnen-Camp rund um das Thema „Smart Home“ und innovative Alltagshelfer veranstaltet. Projektträger des Camps ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. An den ersten beiden Tagen der Camp-Woche konnten acht Schülerinnen praktische Einblicke in das Unternehmen BSH Hausgeräte GmbH gewinnen und den Innovations- und Produktentwicklungsprozess nachvollziehen. Danach waren die Schülerinnen zu Gast an der HNU. Das lernen Schülerinnen beim Forscherinnen-Camp an der HNU Hier konnten die Schülerinnen einen eigenen innovativen Alltagshelfer programmieren. Dany Meyer, Professorin für Software-Engineering und stellvertretende Frauenbeauftragte der HNU, entwickelte dabei einen spannenden Arbeitsauftrag für die Schülerinnen. Ziel war es, ein Pflanzenbewässerungssystem zu programmieren, das über einen Sensor erkennt, ob die Zimmerpflanze noch genügend Wasser hat. Ist dies nicht der Fall, kann die Zimmerpflanze über eine eingebaute Pumpe automatisch bewässert werden. Per Smartphone oder Laptop lässt sich darüber hinaus der Zustand des Sensors bequem von jedem Ort aus beobachten. Die Idee hinter dem Arbeitsauftrag ist es, anhand einer konkreten Aufgabe aus dem Alltag zu erleben, wie ein eigenes Programm dieses Problem lösen kann. Das soll das Interesse und die Selbstwirksamkeit der Lernenden fördern – das Programmieren werde zum Werkzeug, um die eigenen Ideen umzusetzen, erklärt Professorin Meyer. Die Schülerinnen haben auch ein System programmiert, das erkennt, ob Zimmerpflanzen genügend Wasser haben. Foto: HNU Bei der Abschlussveranstaltung des Camps präsentierten die Teilnehmerinnen ihre Ergebnisse der Woche. „Auch ohne Vorkenntnisse konnten alle Schülerinnen den Arbeitsauftrag in kurzer Zeit hervorragend und mit Spaß erfüllen und so mit der Programmierung ihrer Bewässerungsanlage buchstäblich Informatik zum Anfassen erleben“, sagt Dany Meyer. Seitens der HNU wurde das Forscherinnen-Camp vom Team der Frauenbeauftragten initiiert. Ziel war es, Schülerinnen für informationstechnische Studiengänge zu begeistern. Der Kontakt zum Unternehmen entstand dabei durch das Netzwerk des Bayern Mentoring. (AZ)

