So soll die Brückenstraße nach dem Gänstorbrücken-Neubau künftig aussehen

Plus Die Brückenstraße zwischen Augsburger-Tor-Platz und Gänstorbrücke soll ein neues Gesicht bekommen. Stadträte forderten, sie für Autos einspurig zu machen.

Die Brückenstraße – der rund 70 Meter lange Straßenabschnitt, der die Kreuzung Augsburger-Tor-Platz mit der Gänstorbrücke verbindet – soll umgestaltet werden. Die Stadt Neu-Ulm nimmt die anstehenden Bauarbeiten an der maroden Verbindung nach Ulm zum Anlass für eine Neugestaltung. Das Konzept wurde nun im Planungsausschuss vorgestellt. Die Stadträte waren nicht mit allen Details einverstanden, vor allem in Bezug auf den Radverkehr gab es Kritik.