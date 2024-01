Neu-Ulm

So startet die Firma Reinz an der Donau mit Wasserstoff durch

Bei der Firma Reinz-Dana in Neu-Ulm am Standort Steinhäule direkt an der Donau werden künftig im ganz großen Stil metallische Bipolarplatten hergestellt.

Plus Beim Neujahrsempfang der CSU berichten die Firmenchefs von Reinz, was sich am Standort Neu-Ulm tut – und wie sie die Mobilität der Zukunft sehen.

Noch werden bei Reinz in Neu-Ulm jedes Jahr mehrere Millionen Zylinderkopf-Dichtungen produziert. Doch das Traditionsunternehmen, das zum US-Konzern Dana gehört, hat sich ein weiteres Standbein aufgebaut. Am Standort Steinhäule direkt an der Donau werden künftig auch im ganz großen Stil metallische Bipolarplatten hergestellt. Das sind Bestandteile von Brennstoffzellen und damit ein wesentlicher Baustein für die Wasserstoffmobilität der Zukunft.

Der CSU-Neujahrsempfang fand erstmals in der Friedenskirche statt

Beim Neujahrsempfang der CSU-Stadtratsfraktion Neu-Ulm, der erstmals in der Friedenskirche stattfand, berichteten Reinz-Geschäftsführer Olivier Lassurguère und Werksleiter Stefan Genelin über den aktuellen Stand. Für die Produktion der Bipolarplatten wurde eine ehemalige Logistikhalle umgebaut. Vergangenes Jahr wurde die neue Produktionsstätte fertiggestellt. Die habe eine Kapazität von mehr als acht Millionen Platten pro Jahr, erläuterte Genelin. Die Inbetriebnahme laufe aktuell. "Es sind etwa 100 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden."

