Neu-Ulm

vor 16 Min.

So viel Geld steckt die Stadt Neu-Ulm in den Neubau am Heiner-Metzger-Platz

Plus Die Rathausspitze hält am Millionenprojekt "Heiners" in der Neu-Ulmer Innenstadt fest. Doch die Finanzierung bereitet einigen Stadträten Bauchschmerzen.

Von Michael Ruddigkeit

Wie groß ist das finanzielle Risiko, das die Stadt Neu-Ulm mit dem Bau des "Heiners" auf dem ehemaligen LEW-Areal eingeht? Diese Frage treibt etliche Stadträtinnen und Stadträte derzeit um. Im Neu-Ulmer Stadtrat kamen nun Zahlen auf den Tisch. In der Sitzung in der Pfuhler Seehalle erläuterten die Verantwortlichen, wie das Millionen-projekt finanziert wird und wie es am Heiner-Metzger-Platz weitergeht.

