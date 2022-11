So war das Jahreskonzert der Feuerwehrkapelle Pfuhl

Plus Beim Jahreskonzert in der Seehalle steht nach der Corona-Pause wieder das komplette Orchester auf der Bühne. Und bietet gleich eine Art "Doppel-Wumms".

Atlantis! Dem sagenumwobenen Kontinent ist ein Musikstück gewidmet. Komponiert von Alexander Reuber und interpretiert, nein eher belebt, mit Dynamik erfüllt durch die Feuerwehrkapelle Pfuhl. Die Dramatik des bevorstehenden Untergangs virtuos inszeniert durch die Voluminösität der Instrumente. Erdgeschichte live, möchte der Zuhörer konstatieren.