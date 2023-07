So war das Kulturenfest in Neu-Ulm

Kulturenfest bei tropischen Temperaturen: Der Neu-Ulmer Rosengarten war trotzdem gut frequentiert. Geboten waren kulturelle Vielfalt und die Möglichkeit zu vielen Gesprächen.

Rosen sind lange schon rar im gärtnerisch ziemlich gerupften Rosengarten im Glacis. Doch weil ihm ein Zauber geblieben ist, eignet er sich weiterhin bestens für Veranstaltungen in kleinem Format, für klassische Konzerte, die es im Sommer dort ebenfalls gibt, oder wie nun für das Kulturenfest, das am Samstag die etwas im Verborgenen liegende Örtlichkeit mit Tänzen, Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und Mitmachangeboten für ein paar Stunden multikulturell wachgeküsst hat.

Auf dem Neu-Ulmer Kulturenfest war die "Ebre-Malerei" ein Anziehungspunkt. Foto: Thomas Vogel

Das Thermometer durchbrach die 35 Grad-Marke, der hofartige Garten füllte sich dennoch dann rasch mit Gästen. Eine Reihe von Migrantenvereinen boten an ihren Ständen Spezialitäten aus den Herkunftsländern, zusammen ein kulinarisches Potpourri, das vom Iran bis nach Lateinamerika und nach Afrika reichte. Ganz leicht kam man da in Kontakt zu den fleißigen Helferinnen und Helfern hinter den Töpfen und Servierplatten. Genau dies ist ja auch die tiefere Absicht, die dem auf die Aktion „Jugend entscheidet“ zurückgehenden Fest zugrunde liegt: das Knüpfen von Berührungspunkten und Kontakten.

Ein wenig Kamerun in Neu-Um

Beim Kamerun-Verein vorbeischauen und den Stolz mitbekommen, den die Exilgemeinde empfindet auf ihre Fußballer, die weltweit in Spitzenvereinen landen konnten und die in Afrika ein Spitzenteam bilden. Oder miterleben, wie die Kinder und Jugendlichen nach ihrem Auftritt den Applaus goutieren, den sie für ihre gesanglichen und Tanzdarbietungen auf der kleinen Bühne einheimsen. Tänzerisch und gesanglich ging es quer durchs internationale Gemüsebeet, von bayerischer Folklore bis hin zu indischem Tanz, von russischen Tänzen und Volksliedern bis zu Latin und Hip-Hop. Wo nicht die Vereine selbst das künstlerische Personal stellten, taten dies beispielsweise die Kunstschule Dell’Arte und die Tanzschule Eclat. Die Pausen füllte das freie Radio FreeFM mit einem weltmusikalischen Sound-Teppich.

Dekorative „Ebre-Malerei“ schwappte aus Persien in die Türkei

Scheiterte eine Frage zunächst an sprachlichen Hürden, wuselte gewiss jemand los, eine Person beizubringen, die dolmetschen konnte. In diesem Falle also Hava Mercan vom Ulmer Verein Ebru, an dessen Stand bunte Papierbögen fabriziert werden konnten nach der Ebru-Technik, nach der er sich benannt hat. Ihre Ursprünge, erläutert die Sprecherin, seien in Turkmenistan zu finden, von wo aus die dekorative „Ebre-Malerei“ nach Persien, dem heutigen Iran, schwappte und von dort in die Türkei, was mit einer Lautverschiebung einherging. Verziert würden Papier wie Stoff, die dann zu allerhand Accessoires weiterverarbeitet werden. Als Therapie „zur Beruhigung“ würde das Verfahren ebenfalls genutzt.

Gleich nebendran kamen ebenfalls Farben zum Einsatz, aber dort in der Absicht, auf ausgewählten Körperteilen ein Statement zu hinterlassen. Von Kinderschminken, „Tribal Make-up“ und Henna Tatoo ging eine hohe Anziehungskraft aus, der sich auch eine Oberbürgermeisterin partout nicht entziehen wollte.