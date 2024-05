So war die Premiere von "Zauberball" im Florian-Zimmer-Theater

Plus "Sie werden ihren Augen nicht trauen", verspricht der Magier aus Neu-Ulm. Und tatsächlich: der Europameister der Magier nimmt den Mund damit nicht zu voll.

Ob es an dem für eine Premiere ungewöhnlich frühen Beginn 17 Uhr oder den doch ziemlich happigen Eintrittspreisen liegt, dass die Uraufführung von "Zauberball" nicht ausverkauft war, ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass ganz offensichtlich niemand sein Kommen bereut hat. Das sind sie Gründe.

Florian Zimmer hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass er ein Großmeister seines Fachs ist. "Sie werden ihren Augen nicht trauen", sagt Zimmer zu Beginn im kleinen aber feinen Magie Theater. Und das ist keine Übertreibung. Wenn er etwa einen Mensch im Publikum eine Spielkarte kennzeichnen lässt, dieses scheinbar zerreißt, wieder zusammensetzt und von Zauberhand in einen Ballon steckt, der dann plötzlich mit Helium gefüllt ist und zur Decke schwebt. Sapperlot.